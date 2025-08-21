Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeytinli Rock Festivali yasağı yargıdan döndü

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilgi gören müzik festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, 'orman yangınları' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Güncel
  • 21.08.2025 17:59
  • Giriş: 21.08.2025 17:59
  • Güncelleme: 21.08.2025 18:03
Zeytinli Rock Festivali yasağı yargıdan döndü

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İlk günü gerçekleşmeyen festival, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivalde kamp kuracak katılımcılar bu akşamdan itibaren festival alanına giriş yapabilecek.

BirGün'e Abone Ol