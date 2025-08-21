Zeytinli Rock Festivali yasağı yargıdan döndü

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İlk günü gerçekleşmeyen festival, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Festivalde kamp kuracak katılımcılar bu akşamdan itibaren festival alanına giriş yapabilecek.