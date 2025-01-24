Zeytinliği söken şirkete dava açıldı

Haber Merkezi

İzmir'de Karaburunluların kabusu haline gelen Rüzgar Enerji Santrali (RES) şirketi Lodos Enerji A.Ş. yetkililerine RES direklerinin altına Güneş Enerji santrali (GES) kurabilmek için gerçek dışı raporla köylülere ait zeytin ağaçlarını kestirmekten dava açıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Yayla Köylü Mustafa Şenbahar ve Karaburun Belediye Başkanlığı'nın şikâyeti üzerine soruşturma başlatan Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yetkileri hakkında “zincirleme olarak mala zarar vermek”ten cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık bu kişiler hakkında hapis cezası ve belli haklardan yoksun bırakılma talebiyle kamu adına dava açılmasına karar verdi.