Zeytinlikler için nöbetteler

Berfin BAYSAN

İzmir Tire ile Belevi arasındaki karayolunda planlanan güzergâh değişikliği nedeniyle, Çayırlı köyünde acele kamulaştırma karar alınmasının ardından zeytinliklerin yok olacağı endişesi taşıyan köylüler nöbete başladı.

‘‘Haksız hukuksuz olası bir kesim girişimini önlemek için zeytin ve incir bahçelerimize açılan ormanda nöbet tutuyoruz’’ diyen halk ‘‘Genç yaşlı demeden mücadeledeyiz. Tek bir dal ağacımızı asla vermeyeceğiz. Yola değil, güzergahına karşıyız. Zeytin ağaçlarımızın, emeğimizin, ekmeğimizin üzerine beton atıp geçmesinler’’ diye konuştu.

CEVAP ALAMIYORUZ

Bölgedeki yol genişletme çalışmalarında mevcut güzergâhın yerine yeni bir güzergâh belirlenmesiyle, birçok zeytin, incir ve çam ağacının kesilmesi, hatta bazı ev ve ahırların yıkılması gündeme geldi. Karara karşı çıkan köylüler, itiraz ederek Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açtı. Kararın iptalini isteyen köylüler, bölgede nöbete başladı.

Çayırlı köyünde yaşayan Zehra Yıldırım, ağaçları kesmeye gelen çalışanların tutarsız ve farklı cevaplar verdiğini belirterek “Bazı çalışanlar numune aldıklarını söyledi, bazıları ise ağaçları kesmeye geldiklerini ifade etti. Hangi amaçla geldiler, onlar da bilmiyor. Biz burada neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz ama tatmin edici bir cevap alamıyoruz” dedi. Yeşil Tire’nin doğasına zarar geleceğinden endişe ettiklerini söyleyen Yıldırım, “Bu güzelliğe nasıl kıyıyorlar anlamıyorum. Neden bunu yapıyorlar? Sorularımıza cevap alamıyoruz. Doğamızı korumak için burada nöbetteyiz” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE AĞAÇ KESİLECEK

Kesilmesi planlanan ağaçların üstlerinin işaretlendiğini söyleyen Yıldırım, “Binlerce ağacın üzerine çarpı işareti koymuşlar. Bizlere 100-150 ağaç kesilecek dediler ama işaretlenmiş ağaçlara baktığımızda binlercesi var. Vicdanı olan kimse bu ağaçlara kıyamaz. Zeytin ağaçları, incir ağaçları; her biri bu ülke için, bu doğa için paha biçilmez ağaçlar’’ dedi.

Yıldırım, yağmurlu havaya rağmen köylülerin ağaç nöbetini sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: “Bu ağaçlar yüz yıllık ağaçlar, her biri bize miras ve bizden sonrakilere de miras olarak kalacak. Biz izin vermeyeceğiz. Ağaçlarımıza, doğamıza zarar vermek isteyenlerin karşısında dimdik ayaktayız. Vazgeçmeyeceğiz. 4’er kişilik gruplar oluşturduk, nöbetleşe arazilerimizin, ağaçlarımızın başında bekliyoruz. Sabah, akşam hiç fark etmiyor. Ağaçları kestirmemeye kararlıyız. Şu anda çalışma yok fakat köyümüzün yakınında toplu halde iş makinelerinin olduğu bir şantiye kurdular. Köye 2 dakikalık mesafedeler. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Zeytin ağaçlarımızdan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz de.”

BETON ATAMAZLAR

87 yaşındaki Meryem teyze, “Vermeyiz ağaçlarımızı. Sonuna kadar uğraşacak, mücadele edeceğiz. Bugün olduğu gibi yarın da, ağaçlarımız da köyümüz de kurtulana kadar nöbette olacağız" dedi. Direnişte olan Fethiye isimli bir yurttaş da şunları söyledi: "Bizi muhatap alan kimse yok. Biz yola değil, güzergahına karşıyız. Zeytin ağaçlarımızın, emeğimizin, ekmeğimizin üzerine beton atıp geçmesinler."