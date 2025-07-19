Zeytinlikler için "son" iptal kararı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 2014’te özelleştirilerek Aydem Holding’e devredilen Yatağan Termik Santralı, yıllardır doğayı ve halk sağlığını tehdit ediyor. Santrala kömür sağlamak için açılmak istenen maden ocağına yönelik başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun iştiraki Kömür İşletmeleri A.Ş., 10,1 hektarlık tarım ve orman alanında kömür ocağı kurmayı planladı. Ancak kurum görüşleri ve halk tepkileri sonrası ÇED süreci sonlandırıldı. Kararın önemi büyük. Çünkü zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi TBMM’de 18 maddesi kabul edilerek ilerliyor. Yasalaşması halinde enerji şirketlerine sınırsız yetkiler tanınacak. Bu karar, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören teklifin ardından verilen “son iptal” kararı olabilir.

Bayır Mahallesi’nde Kömür İşletmeleri A.Ş., yılda 550 bin ton linyit çıkarılması hedefiyle kömür ocağı açmak için ÇED süreci başlattı. 99 milyon TL’lik proje, tarım ve orman alanlarında büyük tahribat yaratacaktı. Bölge halkı ve yaşam savunucuları projeye karşı çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, süreçte olumsuz görüş bildirdi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kaynaklarının yetersizliği ve kirlenme riski nedeniyle projeyi uygun bulmadı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ise “ağaç kesimi, zeytinliklere yakınlık ve halk tepkisi” gibi gerekçelerle projeye karşı çıktı.

"SÜPER İZİN" TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Yaşam savunucuları, iptal kararının kalıcı olmayabileceğini söylüyor.

Zeytinlikleri madenciliğe açan ve kamuoyunda “süper izin” olarak bilinen kanun teklifinin 18 maddesi Meclis’ten geçti. Yasalaşması halinde enerji şirketlerine geniş ayrıcalıklar tanınacak. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’den Ankara’ya gelen köylüler, TBMM önünde süren nöbetlerini açlık grevine dönüştürdü. Köylüler, “Zeytinimize, toprağımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz” diyerek direnişlerini büyütüyor.

SANTRAL BÖLGEYİ ZEHİRLEDİ, KÖYLER BOŞALDI

1982’de faaliyete geçen Yatağan Termik Santralı, 2014’te Aydem Holding’e devredildi. Linyit kömürüyle çalışan santral, atmosfere saldığı zehirli gazlarla yıllarca halk sağlığını tehdit etti. Çevre örgütlerinin raporlarına göre, Muğla’daki termik santrallar 68 binden fazla erken ölüme ve 43 binden fazla erken doğuma neden oldu. Santral çevresindeki köyler boşaldı.

Tarımsal ürünlerde ise ağır metal oranlarının izin verilen sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Aydem Enerji’nin başında Ceyhan Saldanlı bulunuyor. Şirket, 2014-2021 yılları arasında kamudan 2,4 milyar TL değerinde 585 ihale aldı.