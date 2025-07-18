Zeytinlikler tehlikede: Köylüler Meclis önünde açlık grevinde

Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmaması için TBMM önünde iki haftadır eylem yapan köylüler, açlık grevlerinin üçüncü gününde.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek Ankara'da toplanan grubun TBMM yakınlarındaki Cemal Süreya Parkı'ndaki eylemi devam ediyor.

Açlık grevinin üçüncü gününde olan köylüler, Meclis önünde yağışlı havaya rağmen bir arada. Eylemde sık sık 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma', 'Maden yasası geri çekilsin', ve 'Yağmur çamur demeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz' sloganları atılıyor.

Kanun teklifin görüşmeleri bugün saat 14.00'te devam edecek.

SAĞANAK YAĞMURA RAĞMEN!



Ankara'nın sıcağı da yağmuru da ayazı da bizim. Bizi haklı mücadelemizden, bu ülkenin yurttaşı olma hakkımızdan alı koyamaz. Sayın Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) meclis başkanı olarak sizinle görüşmek istiyoruz. Lütfen son sözü siz söyleyin! pic.twitter.com/oeaOBOWuxs — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) July 18, 2025

"TOPRAK OLMAZSA YURT OLMAZ"

Dün yapılan açıklamada, Toprağımızı Vermiyoruz Platformu adına konuşan Aslı Kahraman Eren, "Karadeniz kızıyım. Bu Maden Yasası bizleri yaşatan, bizlere oksijen kaynağı olan ormanlarımızın imha edilmesi demektir. Bu talan yasası köylerden şehirlere köylüleri göç etme zorunluluğunda bırakması demektir. Bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği günden itibaren 'toprak olmazsa yurt olmaz' diyoruz. Nitekim, Türkiye'nin en önemli gündeminin bu yasa olması gerektiğini vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

11 MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifinin ilk 11 maddesi kabul edildi. AKP'nin verdiği önergeyle teklifin 11'inci maddesinde yapılan değişiklikle zeytinliği taşınacak olan köylülere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülen ya da maden sahalarının bulunduğu il sınırlarındaki KİT'lere ait taşınmazlarda yer alan zeytinlikler, değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıl süreyle kiralanabilecek.