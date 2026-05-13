Zeytinlikleri hedef alan proje şimdilik iptal

İlayda SORKU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yıllardır bölgedeki madencilik faaliyetlerinin tahribatıyla gündeme gelen Kirazlıyayla’da planlanan maden projesinin iptal edilmesine karar verdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamında verdiği kurum görüşünde bölgedeki zeytinliklere dikkat çekti. Kurum görüşünde, “Proje alanına 3 kilometrelik mesafe içerisinde zeytinlik alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Başvuru alanının 3 kilometreden yakın çevresinde zeytinlik alanlar bulunduğundan Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. maddesi gereğince proje uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise, sunulan görüşü dikkate alarak yaklaşık 30 bin 247 metrekarelik alanda hayata geçirilmek istenen projenin iptaline karar verdi. Hazırlanan komisyon raporunda, ÇED yönetmeliğinin ilgili maddesine atıf yapılarak projenin mevcut mevzuata uygun bulunmadığı durumlarda sürecin sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

MÜCADELENİN SONUCU

Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem ise kararın yalnızca teknik bir süreç değil, yıllardır verilen çevre mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti. Erdem açıklamasında, “Projeye ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz uyarılar bugün resmi kurum raporlarıyla doğrulanmış oldu. Bu mesele sadece bir maden sahası meselesi değildir. Burada söz konusu olan, Yenişehir Ovası’nın geleceği, tarımsal üretim, zeytinlikler, su kaynakları ve bölgedeki yaşam alanlarıdır” dedi.

Platform olarak hem hukuki hem toplumsal düzeyde sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Erdem, şunları söyledi: