Zeytinlikleri katleden şirketin GES projesine izin

Haber Merkezi

İzmir’in Karaburun ilçesinde enerji şirketlerinin talanı bitmek bilmiyor. Yüzölçümünün %89’u enerji şirketlerine ruhsatlanan yarımadada şimdi de kalan zeytinlik ve mera alanlarına güneş enerji santralları (GES) kuruluyor. Mahkeme kararlarına ve Zeytin Kanunu ile korunan zeytinlik alanların varlığına rağmen askıya çıkan GES planlarıyla ilgili konuşan Avukat Cem Altıparmak, bölgede 2009'dan 2023'e kadar resmi raporlarla onaylanmış bir zeytinlik saha olduğunu belirtti.

İzmir Çevre il Müdürlüğü sitesinde Karaburun Yaylaköy’de 2 GES projesinin duyurusu yayınlandı. Cem Bakioğlu’nun sahibi olduğu Bakioğlu Holding’e ait Egenda Enerji' nin 2023 yılında ÇED sürecini başlattığı GES projesi, iki yıllık beklemenin ardından ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilerek çalışmalarına başladı. Egenda’nın Karaburun’da 5 RES direği var. Yaylaköy sınırları içerisindeki diğer GES ise şu ana kadar diktiği 87 RES direği ile adeta Karaburun’u kuşatan Lodos Enerji Şirketine ait.