Zeytinlikten yol mu geçer?

Ebru ÇELİK

Bursa’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, binlerce zeytin ve siyah incir ağacının bulunduğu Mudanya Çevre Yolu Projesi için harekete geçti. Trafik yükünü azaltması amacıyla planlanan proje, 8 milyar 500 milyon TL’ye mâl olması hedeflenirken bölge halkı projeye itiraz etti. Şirketin hazırladığı proje tanıtım dosyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek ÇED süreci başlatıldı.

Hazırlanan rapora göre, çevre yolu, Mudanya’nın Esence Mahallesi’nden başlayacak, Tirilye’nin güneyinden ve Işıklı Mahallesi’nin alt kesiminden geçerek Burgaz Mahallesi'nde son bulacak. Yaklaşık 20 kilometre güzergâhın 10 kilometresi 7 adet viyadük ve tünellerle dağlık alanlardan geçerken, kalan bölümün zeytinlik, siyah incir bahçeleri ve tarım arazilerinin içerisinden geçecek. Ayrıca güzergâh üzerinde 3. derece sit alanı olan nekropol de bulunuyor.

Proje kapsamında orman vasfına sahip alanlarda kamulaştırma yapılmayacağı, bu bölgeler için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17/3. maddesi gereği ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nden irtifak hakkı izni alınacağı açıklandı. Kamulaştırma çalışmaları, ÇED sürecinin tamamlanmasına müteakip başlatılacak. Raporda projenin 860 günde tamamlanacağı belirtildi.

10 KÖY PROJEDEN ZARAR GÖRECEK

Projenin talan edeceği köylerden Aksungur Mahallesi muhtarı Sinan Kaya, 2021 yılında başka bir çevre yolu projesin olduğunu ancak projenin iptal edilerek şu anki Mudanya Çevre yoluna getiriliğini aktardı.

Kaya, “2021 yılındaki projeye göre 750 dönüm tarım arazisi gidecekti. Etkilenecek güzergâhtaki köy halkı, bu projeyi kabul etmişti. O proje iptal edildi. Yeni bir projeyle geldiler. Bu defa yaklaşık 20 km’lik yolun 10 km’si tarım arazilerinin üstünden geçiyor. 4 köyde hesapladığımıza göre 13 bin 500 zeytin ağacı, 10 bine yakın da siyah incir ağacımız kesilecek. En az 10 köy, bu yoldan büyük derecede etkilenerek geçim kaynakları olan arazilerini kaybedecek” diye konuştu.

MALİYET FAZLA DİYE KÖYLÜ YOK SAYILDI

Çevre yoluna Bursa halkının ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, “Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bölge halkı olarak görüşme gerçekleştir.

dik. Güzergâhın değişmesini, orman vasfını yitirmiş arazilerden geçmesi gerektiğini söyledik. Ancak ‘Siyasi baskı var. Sizin önerdiğiniz güzergâh maliyetli ve aynı zamanda heyelan bölgesi’ diyerek bizleri gönderdiler. Maliyetleri armasın diye bizlerin geçim kaynağı olan tarlalarımızı talan edecekler” dedi.

“Siyah incir dediğimiz meyve Avrupa’da bile değer gören bir ürün. Kilosu 2,5 dolar. Biz 7 ton siyah ürün gönderiyoruz Avrupa’ya. Hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de birçok kişi bu gönderme sürecinde ekmek yiyor o ağaçlardan. Paketleyicisi, nakliyatçısı, üreticisi” ifadelerini kullanan Kaya, Mudanya çevre yolunun etkileyeceği köyleri ve talan edilecek ürünleri şu şekilde sıraladı:

Has köylüler, üzüm ve şeftali üretiyor. Mürsel köyü, siyah incir ve siyah zeytin. Çekrice ve Balabancık köyü de aynı şekilde zeytin ve siyah incir üretiyor. Çağlayan, Aksungur, Bademli, Ahmetbey, Mürsel.. Bu köylerimizde yaşayan neredeyse herkes değerli ürün yetiştiriyor. Şimdi maliyetleri artacak diye 10 köyün geçim kaynağı gidecek.”

Kaya, çevre yoluna itiraz etmek için Aksungur dâhil 5 köy muhtarının bir araya gelerek, avukat görüşmeleri yapıldığını ilerleyen günlerde hem fiili hem de hukuki mücadele başlatacaklarını aktardı.