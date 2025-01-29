Zeytinliova’nın sokakları yenilendi

İl genelinde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Akhisar’a bağlı Zeytinliova Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, 59 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalarla daha önce alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen yıpranan, ulaşım güvenliğini tehlikeye atan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla daha önce içme suyu hattı çalışmaları yapılan Zeytinliova’nın üst yapısı da yenilendi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Zeytinliova’da ana cadde ve ara sokaklar dahil olmak üzere mahallenin yüzde 50’sinde çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalıştıklarını belirten Daire Başkanı Yeltin, mahallede, Belediye’nin kendi tesislerinde kendi kaynakları ile ürettikleri 59 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışması yapıldığını ifade etti.



“Ferdi başkanımıza teşekkür ederiz”

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir de çalışmaların çok güzel bir şekilde geçtiğini dile getirerek, “Şu anda ekipler çalışmalarını bitirmiş durumdalar. Hemen hemen bütün sokaklarımız, caddelerimiz yenilendi. Çok memnunuz. Daha önce içme suyumuzda büyük bir arıza vardı. Her sokağımızda gün içinde 10 tane patlağımız oluyordu. Sokaklarımız köstebek yuvası gibiydi. Önce alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Şimdi de sokaklarımıza parke taşı döşendi. Şu anda sokaklarımız çok güzel. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu çalışmalar Zeytinliova’ya güzel bir katkı oldu” ifadelerini kullandı.