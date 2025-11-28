Zeytinyağı Fabrikası üreticiye can oluyor

Seferihisar’da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte, 2016 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren Seferihisar Belediyesi Beyler Zeytinyağı Fabrikası, bu yıl da üretime başladı. S.S. Seferihisar Doğanbey Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle işletilen tesis, günlük 20 ton zeytin sıkım kapasitesi ile bölgedeki üreticilere hızlı, güvenilir ve ekonomik hizmet sağlıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçedeki zeytin üreticisinin emeğini korumayı belediye olarak en öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Seferihisar’ın bereketli topraklarında, çok büyük bir hazineyle yaşıyoruz: zeytin, bu değere sahip çıkmak, bizim en temel görevimiz. 2016’dan beri kesintisiz hizmet veren Seferihisar Belediyesi Beyler Zeytinyağı Fabrikamızda, bu sezon da üretime başladık. Günlük 20 ton zeytin sıkabilen tesisimizle, üreticimizin yükünü hafifletiyor, emeğinin karşılığını almasını sağlıyoruz. Belediye olarak üreticimizi koruyan bir model uyguluyoruz. Yağ karşılığı sadece yüzde 8 alıyor, yüzde 92’sini üreticimize bırakıyoruz. Çünkü biz, bu toprakların bereketinin yine bu topraklarda kalmasını istiyoruz. Seferihisar’ın zeytini, üreticisi ve emeği bizim için çok kıymetli, her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Seferihisar Belediyesi, yerel üretimi destekleme çalışmalarını sürdüreceğini ve üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.