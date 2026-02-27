Zigana Dağı beyaza büründü

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)- GÜMÜŞHANE-Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.

Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle sıcaklığın düştüğü Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağan kar, dağların zirvelerini beyaza bürüdü. Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtüyle kaplandı. Karlar çam ve ladin ağaçlarını süsledi. Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, kayalıklar üzerinde ve çatılarda ise buz sarkıkları oluştu. Tesis önlerine kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Güneşin zaman zaman yüzünü göstermesiyle, Zigana Dağı’na çıkan vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek, yürüyüş yaptı. (DHA)

FOTOĞRAFLI