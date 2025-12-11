Zigana Dağı'nda kar etkili oldu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Zigana Dağı, sabahtan itibaren devam eden karla beyaza büründü.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Zigana Dağı'ndaki kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

Sabah bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen Zigana Dağı'nda fotoğraf çekip yürüyüş yaptı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Zigana Kayak Merkezi'nde de yağışın ardından hafta sonunda hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletmesi Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, kayak tesislerindeki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kar yağışının bir hafta boyunca sürmesini beklediklerini ifade eden Eroğlu, "Karın kayak seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşları hafta sonu keyifli vakit geçirmek için bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Ali Güner ise karın yağmasıyla Zigana Dağı'na geldiğini belirterek, "Sosyal medyada paylaşmak, anı kalması için fotoğraf çektik. Manzara çok güzel. Herkesin gelip görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tuncay Güner de kar yağdığını tahmin edip Zigana Dağı'na geldiklerini anlatarak, "Manzara güzel ve gezdik. Arkadaşlarla fotoğraf çektirdik." dedi.