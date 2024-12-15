Zigana’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Türkiye’nin ilk ve sahile en yakın kayak merkezlerinden biri olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde kar kalınlığı son kar yağışıyla birlikte 1 metreye yaklaşırken sporcular ve vatandaşlar bölgeye akın etti.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında, 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, kar yağışının erken başlamasıyla birlikte sezonu erkenden açmıştı.

Tesiste 4 yaştan 25 yaşa kadar 120 sporcu kayak öğrenirken son günlerde devam eden yoğun kar yağışının ardından Zigana’ya akın eden kayak tutkunları hafta sonu güzel havada hem kayak hem kızak yaparak gönüllerince eğlendi.

Zigana’nın eşsiz manzarasında hem kayak keyfi hem de doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenlerin akınına uğraya bölgede 7’den 70’e çok sayıda vatandaş ve sporcu beyaz güzelliğin tadını çıkardı.

Gümüşhaneli dünyaca ünlü kayakçı Muzaffer Demirhan’ın adını taşıyan 700 metre uzunluğundaki T-Bar pist, bin 200 metre uzunluğundaki Kadırga pisti, 200 metrelik acemi eğitim ve 250 metrelik orta seviye baby liftlerin olduğu alanda pistler snowtrack aracılığıyla eziliyor.

“ZİGANA HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL”

Tesise ailesiyle birlikte giden Mustafa Berat Ergin, sezonun ilk kızak etkinliğini gerçekleştirdiğini belirterek, “Zigana her zamanki gibi çok güzel. Hala kaymaya devam ediyorum. Ailemle beraber geldik. Abimle birlikte hem yürüyüş yapıp hemde kızakla kaydım. Kar çok fazla var. Biraz da hava soğuktu. İnsanlar burada çok eğleniyor” dedi.

“KAYAK ÖĞRENMEK İÇİN TALEP ÇOK YÜKSEK BU YIL”

Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde kayak antrenörü olarak görev yapan Yunus Avşar Yılmaz da, “Bu sezon 2 antrenör olarak Zigana dağında kayak eğitimlerimize başladık. Yaklaşık 120 sporcumuz var bu sezon. Bunların 40’ı geçtiğimiz senelerden yetiştirdiğimiz yarışmacı olan sporcularımız. Geri kalan 80 kişi yazın paten kurslarında eğittiğimiz çocuklar ve bunun yanında 4 yaştan 25 yaşa kadar sporcumuz mevcut. Güzel bir kar yağışıyla 2 hafta önce sezonu açtık. Bu hafta çok güzel bir kar yağdı ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Talep çok yüksek bu yıl. Yarıyıl tatiline kadar hatta daha sonra pistteki kara göre çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Ocak ayının ilk haftasında burada il birinciliği yapacağız. Dereceye giren sporcularımızı federasyonumuzun belirlediği tarihte yarışmalara götüreceğiz. Şu anda mevcut ligde de sporcularımız var. Onlarla da müsabakalara katılıyoruz” dedi.

“ZİGANA SAHİLE EN YAKIN KAYAK MERKEZİ OLARAK DA ÖZEL BİR KONUMA SAHİP”

Yaklaşık 30 yıl önce kendisinin de Zigana Dağında kayak öğrendiğini ve burada yetiştiğini kaydeden Yılmaz, “Zigana Dağı kayak turizmi için çok elverişli bir dağ. Bunun yanında sahile en yakın kayak merkezi olarak da özel bir konuma sahip. Elimizden geldikçe bu sporu tabana yayıp milli sporcular, musabık sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu sporu halkımıza, milletimize sevdirmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz bu uğurda. Ben eski milli sporcuyum. Bir dönemde milli takım antrenörlüğü de yaptım. Biz de bu Gümüşhane’nin Zigana Dağı’nda yetiştik, ekmeğimi de bu sayede kazanıyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN YAPAMADIĞI BİR SPORU YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ”

Kayak sporcularından Rana Taşdelen (16) ise 6 yıldır kayak yaptığını ve kayağı Zigana’da öğrendiğini belirterek, “Abim kayak yapıyordu babam da yazdırdı öyle başladım. Birkaç kere lige girmiştim ama kolumu kırıp düştüm ligden. Bu sene yine bir şeyler yapacağız. Kayak çok güzel bir spor. Herkesin yapamadığı bir sporu yapmak çok eğlenceli, çok heves verici bir spor. Erzurum, Erzincan, Bayburt’ta yarışmalara katıldım” diye konuştu.

“AŞIRI BİR YOĞUNLUK VAR”

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu da “Kayak sezonumuzu açtık. Dün ve bugünkü kar yağışıyla beraber pislerimizde kar yeteri seviyeye ulaştı. Tüm kayak severleri Zigana’ya bekliyoruz. Tesisimiz bütün pistleriyle, restoranı, otel kısmı, kafeteryası, tüm hizmetleriyle hazır bir şekilde misafirlerini bekliyor. Tesisimize şu an yerli yabancı turistler geliyor. Hafta sonu yerli ağırlıklı, hafta içi daha çok yabancı ağırlıklı çalışıyoruz. Her gün dışarıda bir çoban ateşimiz, müzik eğlencemiz oluyor. Gelen misafirler gününü güzel ve eğlenerek geçirsin diye. Kar yağışıyla beraber havanın da açması, havanın da güzel olmasıyla aşırı bir yoğunluk var. Biz de gelenlere hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

“KAR YAĞIŞIYLA BERABER HAVANIN DA GÜZEL OLMASIYLA AŞIRI BİR YOĞUNLUK VAR”

Zigana dağında 150 yatak kapasiteli otel, 300 kişilik alakart restoran, 300 kişilik kafeteraya, 200 takım kayak ekipmanı, snowboard, çocuklar için kızak ekipmanlarıyla hizmet verdiklerini ifade eden Eroğlu, “Kızağın pisti, kayakların pisti ayrı bir şekilde hazırlandı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Minimum kazayla güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Kar yağışıyla beraber havanın da açması, havanın da güzel olmasıyla aşırı bir yoğunluk var ifadelerini kullandı.