Zihinsel engelli kızına yönelik cinsel saldırıyı ihbar eden anne, emniyette ifade verirken yaşamını yitirdi

Artvin’in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel saldırıya maruz bırakıldığını öğrenen 53 yaşındaki Nalan Kaya, polise giderek şüpheli T.K. hakkında şikâyetçi oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, polise ifade verdiği sırada fenalaşan Kaya, kaldırıldığı hastanede aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Şavşat ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya (53) bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine Nalan Kaya, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Bu sırada polis merkezinde Nalan Kaya’nın tansiyonunun yükseldiği ve aniden fenalaştığı belirtildi. Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’nın aort damarında yırtılma tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, bugün kendi işyeri önünde düzenlenen tören ve Şavşat Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Kaya'nın verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, şüpheli T.K.'nin (49) yakalandığı öğrenildi.

ŞAVŞAT EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Şavşat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, yaşanan olayın üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Nalan Kaya’nın "yaşadığı acı ve yüksek tansiyondan kaynaklı aort yırtılması" sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Platform adına basın açıklaması yapan Ayça Demirci, "iki gün önce aydınlığıyla, kültürüyle ve toplumsal dayanışmasıyla övündükleri ilçede asla kabul edilemeyecek alçakça bir saldırı yaşandığını" ifade etti.

Demirci, özetle şunları söyledi:

"Zihinsel engelli bir kız çocuğumuza yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırının ardından, esnaf arkadaşımız ve aynı zamanda mağdur kızımızın annesi kardeşimiz, yaşadığı büyük acı ve yükselen tansiyon sonucu aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Durumu son derece kritik olan bir hastanın, tedavisi sürerken ifade vermesi için emniyete yönlendirilmesi; emniyetin ise hastanın sağlık durumunu gözetmeden ifade işlemlerinde neden ısrar ettiğine ilişkin soru işaretleri kamu vicdanında derin bir yara açmıştır. Bu ihmaller zinciri yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır."

Şavşat halkı olarak bu alçak saldırıyı lanetlediklerini bildiren Demirci, "Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Saldırıya uğrayan kızımızın ve ailesinin yanında olacağız. Yaşanan bu acı olay sonucunda kaybettiğimiz kardeşimizin yasını birlikte tutacağız. Hiç kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz" dedi.