Zikir sırasında karınlarına şiş batırılmıştı: Çocukların babaları gözaltına alındı

Şanlıurfa’da Rufai tarikatına mensup olduğu öne sürülen bir dergahta, zikir sırasında vücutlarına şiş batırılan Suriyeli 4 çocuğun babaları gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Rufai tarikatına ait dergahta zikir sırasında karınların şiş batırılan çocukların babaları gözaltına alındı.

Kentte, iddiaya göre Rufai tarikatı mensuplarının bir araya gelerek zikir çektiği sırada 4 çocuğun vücuduna şiş saplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkiye yol açan görüntüler üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismi açıklanmayan 4 çocuğun devlet korumasına alındığı açıklanmıştı.

Görüntülerin incelenmesinden sonra çocukların vücuduna şiş batırdığı belirlenen Suriye uyruklu Abdullah El Abdu, İsmail Alcesem, Bahattin Alcesem ve Ahmet Alcesem polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Emniyette sorgularına başlanan Suriye uyruklu şüpheliler, vücuduna şiş batırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ifade etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.