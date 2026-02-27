Zil ilahi çalıyor, sorunlar alarm veriyor

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çenesuyu İlkokulu’nda teneffüs zili, "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirildi. Uygulamaya tepki gösteren veli, önce ifadeye çağırıldı ardından ise gözaltına alındı. Veli Soner Akbal savunmasında, “İlahiler dinimizin bir parçası ancak okul, ilahi dinlenilecek yer değil” ifadesini kullandı.

MEB’in Ramazan Genelgesi’ni bir adım ileriye taşıyarak okul zilini değiştiren Çenesuyu İlkokulu’nun Çevre Analizi çalışması ise okuldaki mevcut sorunları gözler önüne serdi. 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, personel ve kaynak yetersizliğinden yakınıldı.

SORUNLAR YUMAĞI

Çalışmada, okulun güçlü ve zayıf yönleri sıralandı. Okulun velilerinin ekonomik düzeylerinin, “Türkiye standartlarının üzerinde olması” fırsatlar ve güçlü yönler arasında yer alırken personel ve kaynak yetersizliği ise “Zayıf ve tehdit eden yönler” arasına yazıldı.

HİJYEN SORUNU

Çalışmada, ders zilini İlahi yapan okulda ilkokul ve ortaokul kademelerinin birlikte eğitim öğreti yaptığı ve okul mevcudunun bin 600’e ulaştığı belirtildi. Mevcudun, bakım-onarım giderlerini artırdığı belirtilerek, ikili eğitim nedeniyle teneffüs ve dinlenme sürelerinin yetersiz olduğu, dersliklerin hijyeninin sağlanamadığı vurgulandı.

PERSONEL EKSİKLİĞİ

Okula yönelik tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Okulda destek personel yetersizliği bulunduğu ancak sorunu çözecek kaynak bulunamadığı kaydedildi.