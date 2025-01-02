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Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı. Zimbabve'de en son idam cezası 2005'te infaz edilmişti.

Dünya
  • 02.01.2025 08:20
  • Giriş: 02.01.2025 08:20
  • Güncelleme: 02.01.2025 08:22
Kaynak: AA
Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de idam cezasının kaldırıldığı bildirildi.

Zimbabve hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın idam cezasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladığı belirtildi.

Buna göre, 60 mahkumun halihazırdaki idam cezaları hapse çevrildi.

Zimbabve'de en son idam cezası 2005'te infaz edilmişti.

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