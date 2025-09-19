Zimmet, haksız kazanç ve kıyak

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik mali ve hukuki yaptırımları her geçen gün daha da sertleşiyor. Çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve belediye yöneticisi, usulsüzlük suçlamasıyla tutuklandı. Muhalefetin, “AKP, 31 Mart 2024’ün rövanşını almaya çalışıyor” sözleriyle değerlendirdiği CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından gözler, AKP dönemine ait usulsüzlüklere çevrildi.

BirGün’ün ulaştığı Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde 1 Nisan 2024 sonrasında gerçekleştirilen iç denetimlerin ardından hazırlanan rapor, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Raporda, AKP dönemine yönelik çok sayıda usulsüzlük iddiası sıralandı.

AKP DÖNEMİNE MERCEK

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi, AKP’den CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçimde yüzde 48,1 oy alarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı seçildi. Belediyenin yeni yönetimi, AKP dönemindeki mali belge ve dosyaların incelenmesi için 1 Nisan 2024 itibarıyla çalışmalarına başlayan bir iç denetim birimi kurdu.

Nisan 2024 itibaren gerçekleştirilen iç denetimlerin ardından hazırlanan dosyalarda, toplam 124 milyon 741 bin 333 TL’lik kamu zararı iddiasına yer verildi. Dosyanın detaylarında ise “Bu kadar da olmaz” dedirten ayrıntılara yer verildi. Kamuoyuna, “Teleferik skandalı” olarak yansıyan skandalın yanı sıra, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde AKP dönemine ait çok sayıda yeni usulsüzlük de raporlandı.

ZİMMETE PARA

İncelemeler Denizli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş. üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda, hizmet işletmelerinin hasılatının beş yıl boyunca kayıt dışı şekilde zimmete geçirildiği öne sürüldü. Zimmete geçirildiği belirtilen tutarın, 95 milyon 539 milyon 430 bin TL olduğu iddia edildi.

TÜGVA’YA İMTİYAZ

Dosyalardaki çarpıcı iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. TÜGVA’da çalıştırılan personele BELTAŞ üzerinden maaş ve SGK primi ödendiği savunuldu. Maaş ve SGK primi için yapılan ödemeler toplamının 266 bin 58 TL olduğu kaydedildi. Öte yandan vakfa, fiilen alınmadığı belirlenen 44 bin 864 iftar yemeği ile 16 bin 496 yemek için 3 milyon 935 bin 844 TL ödendiği de iddia edildi.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Kamu zararı” olduğu belirtilen tutarlar, resmi yazılarla savcılığa bildirildi. Belediyeyi zarara uğrattığı belirtilen kişiler hakkında, “Kamu zararı, zimmet, görevi ihmal” ve “Sahtecilik” suçlamalarıyla soruşturma istenildi. Ancak henüz dava açılmadığı ve adli yaptırım uygulanmadığı, soruşturmanın halen hazırlık aşamasında olduğu aktarıldı. Hukukçular, “Önce tutukla, sonra soruştur” uygulamasının yalnızca muhalif belediyelere karşı işletildiği yorumunu yaptı.