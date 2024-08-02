Zimmetine para geçirdiği iddia edilen katip hakkında ‘ek’ iddianame

Kayseri Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan ve zimmet suçundan hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istenen zabıt katibi Alpaslan Teke hakkında ek bir iddianame hazırlandı. Ek iddianamede Teke hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama’ suçundan da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri’de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan zabıt katibi 36 yaşındaki Ahmet Teke hakkında ek iddianame hazırlandı.

Ek iddianamede Teke hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede, Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'tapu iptal tescil' davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi.

Avukat Ünalmış'ın yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise geçen 10 Ocak'ta firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede tespit edilen miktarın 1 milyon 168 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alparslan Teke tarafından iade edildiği iddia edildi. Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi. 8 gün aranan katip Alparslan Teke, 19 Ocak'ta yakalandı. Savcılıkça ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen katip Teke, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teke hakkında 'zimmet' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı, hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ek iddianamede şüpheli Alpaslan Teke hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Teke’nin öncül suç niteliğindeki ‘zimmet’ suçundan elde ettiği suç geliri niteliğindeki toplam 1 milyon 168 bin TLyi kendi adına kayıtlı banka hesabına aktardıktan sonra bu paraların bir kısmını başka hesaplara havale/EFT yaparak transfer ettiğine yer verilerek, “Bir kısmını pos harcamasında ve kredi kartı borcu ödemesinde kullanmak ve büyük bir kısmını da yine kendi adına kayıtlı bulunan şans oyunları hesabına aktarmak suretiyle suç geliri olan paranın izini kaybettirip bunun gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutarak üzerine atılı TCK'nın 282’nci maddesinde düzenlenen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu da işlediği ve söz konusu sevk maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği" ifade edildi.

“KISA SÜREDE İADE ETTİM”

İddianamede ifadesine de yer verilen ve amacının icra takiplerinden kurtulmak olduğunu söyleyen Alpaslan Teke, şunları söyledi:

“Mahkeme dosyalarına yatırılan teminat bedellerini zimmetime geçirdikten sonra bazı kişilere olan borçlarımı onlara EFT yaparak ödüyordum. Avukatların hesaplarına zimmetime geçirdiğim teminat bedellerini aynı gün veya birkaç gün sonra tekrar aktardım. Çünkü bu kişilerin teminat paralarını yanlışlıkla hesabıma aktarmıştım. Bunu fark edince tekrar kendilerine kısa sürede iade etmiştim, öncül suç iddianamesine göre zimmetime geçirdiğim paranın yaklaşık 370 bin TL'lik kısmını tekrar iade ettim. Bakiye kalan 688 bin TL'lik kısmını ise iade edemedim, şu an benim hesaplarımda sadece hatırladığım kadarıyla 20 bin TL civarında blokeli para bulunmaktadır, diğer hesaplarımda herhangi bir para yoktur, üzerime kayıtlı ev ya da arabada yoktur, bu paraları piyasaya olan borçlarımı ödemede kullandım, cezaevinden çıkmam durumunda da bir işe girerek kazanacağım para ile kalan borçlarımı ödemeyi düşünüyorum.”