Zincir mağazaların asgari ücretli kadın işçileri: Emekçi, komisyona güven duymuyor

Bilge Su YILDIRIM

Bu hafta gerçekleştirilen Üçlü Danışma Kurulu toplantısıyla 2026 yılı için geçerli asgari ücretin belirlenme süreci başladı, emekçi ise masadan umutlu değil. İşçiyi temsil yetkisi bulunan tek konfederasyon olan Türk-İş’in masaya oturmayacağını ilan etmesiyle komisyon yapısında değişiklik olmadığı takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) karşısında işçi tarafından kimse yer almayacak. Emekçiler ise komisyona güven duymadıklarını ifade ediyor.

EKONOMİNİN DÜZELECEĞİNE ARTIK İNANMIYORUM

BirGün’e konuşan asgari ücretli çalışanlar masadan insanca yaşama yetecek bir zam oranı çıkacağına inanmadıklarını vurguladı. Büyük kozmetik zinciri Watsons çalışanı bir kadın işçi, ekonominin düzeleceğine ilişkin umudunu tamamen yitirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Yedi yıldır bu firmada çalışıyorum, alacağım tazminata muhtaç olmasam hemen bugün bırakır giderim. Haftada en az 45 saat çalışıp karşılığında ancak 22 bin lira alıyoruz, iki bin lira da primden yatarsa yatıyor. Elime geçenin 5 bin lirasını da vergi diliminden devlet kesiyor zaten. Geriye ne kalırsa o işte.

Gün boyu ayakta çalışıyoruz, rafları düzenle, baştan diz, yeni ürün sevkiyatını yerleştir, kasayla ilgilen… Sendikalaşmaya çalıştık, ona da sanırım bir şekilde firma engel oldu. İki ayda bir çift maaş yatırılması, yarım saat çay kahve molası tanımlanması gibi taleplerle üye olmuştuk. Çok da bir şey istemedik yani. Umutluyduk da epey ama olmadı. 8 buçuk saatlik mesaide 1 saatlik yemek molası harici hiç dinlenme hakkımız yok. Bir sigara içmek istesek mağaza müdürün insafına kalmış durumdayız. Kutu kadar mağaza, ne cam var ne pencere, bunalıyor insan. Hiç mutlu hissetmiyorum kendimi. Umutlu da değilim. Bence asgari ücrete doğru dürüst bir zam yapılamayacak ama yapılsa bile hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum artık ben. Ekonomi o kadar kötü ki, elimize ne geçse iki günde eriyor zaten. Yemek kartımdaki bin lirayla eskiden mutfak alışverişimi yapardım, şimdi sepeti doldurmaya yetmiyor. Yaptıkları ücret zammına fiyatlar hemen yetişiyor. Daha 20’lerimdeyim, geleceğime umutlu bakamıyorum ama. Tek hissettiğim yorgunluk, bıkkınlık.”

ÜCRET ZAMMI FİYAT ZAMLARIYLA YARIŞAMIYOR

Bir diğer dev kozmetik zinciri olan Gratis’te çalışan bir kadın işçi ise “Elimize ne geçse direkt borçları ödemeye çalışıyoruz. Bir kredi kartıyla diğer kredi kartının borcunu kapatmaya çalışıyoruz. Borçları kapatacağız diye daha da borçlanıyoruz. Zaten bence bu ekonomide başka türlüsü mümkün de değil. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu darboğazın geçeceğine, krizin biteceğine inanmıyorum artık” ifadelerini kullandı.

D’S Damat’ta çalışan iki kadın işçi ise şunları söyledi: “Yaptığımız işin ederi gerçekten bu mu diye düşünüyoruz sürekli. Geçinemiyoruz, kim geçinebiliyor ki? Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zamları kaldırdılar, bizim maaşlarımız yıl ortasında güncellenmiyor ama fiyatlar her hafta güncelleniyor, ne olacak? Bizim ücretlerimize yapsalar yapsalar yüzde 15-20 zam yapıyorlar, en temel ihtiyaçlarımızın fiyatları sürekli ikiye, üçe katlanıyor ama. Şimdi bir tespit komisyonu var, bir masa kurulacak ama bizim lehimize bir sonuç çıkacağına dair hiçbir inancımız yok. Her sene aynı. Sanki her şey sürekli daha da kötüye gidiyor.”