Zincir market iddiaları: Tanju Özcan'ın avukatından açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketleri tehdit ettiği, rüşvet ve irtikap suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı. Bilirkişi heyetinden Tanju Özcan lehine bir rapor çıkınca mahkeme 2. bir rapor yazılmasını istedi. Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, o raporu hiç görmediklerini açıkladı.

Uğur Poyraz, Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuştu. Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ZİNCİR MARKETLER

"Geliyorlar hepsi. Hatta dün de gelmişler il başkanlığına. Ben dedim ki; ‘Bunlar (zincir market yetkilileri) avukatlarıyla savcılığa gitsinler ve dilekçe versinler. Şikayet olmadıklarına dair dilekçe versinler. Bu bağışları korkarak vermedik desinler biz de o zaman devreye girelim. İnsanlar başımıza bir şey gelir diye korkuyorlar

"İKİNCİ RAPOR BİZE GELMEDİ"

"İlk rapordan sonra ikinci bir yazı kaleme alındı. Savcılık da bunun üzerine ifadeleri alıyor. ‘Seve seve… ’ cümlesi üzerinden ifadeler var ama müfettişlerin hazırladığı ikinci rapor bize gelmedi. İtiraz etme hakkımız var. Soruşturma dosyasında o rapor yok. Rapor gelince hukuk çerçevesinde bunu yargıya götürme hakkımız var. Ama soruşturma rüşvet, kara paradan yürüdüğü için savcılık da raporun sonucunu beklemeden, idari yargının kararını beklemeden işlem yapabiliyor

Hakime duruşmada da söyledim bana ‘bu soruşturma değil sorgu’ dedi. ‘Hakim Bey ben her türlü delille suçlanıyorum. İspatlamak durumundayım. Çağırın bu şikayetçi olanları biz onları burada bekleyelim. Ya siz sorun ya da ben sorayım: Siz bunlardan korktunuz ve bu yüzden mi reklam verdiniz?. Hakim dedi ki ‘Bunu duruşmada söylersiniz.’ Ama duruşmaya altı aya sonra çıkacağımızı söyleyince de ‘O benim sorunum değil’ diye cevap verdi. Aslında onlar da biliyor, Aykut Erdoğdu gibi, Zeydan Karalar gibi ya da Oya Tekin gibi ilk duruşmaya çıkınca hakim ara karar verecek ve çıkın dışarıya diyecek. Yatan yattığıyla kalacak."