Zincir marketler için pazar tatili çağrısı: “Son söz Ticaret Bakanlığı’nda”

Esnaf, sanatkârlar ve perakende sektörünün temsilcileri, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması yönünde ortak çağrı yaptı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, Avrupa’daki uygulamalar örnek gösterilerek pazar gününün ortak tatil günü olması gerektiği vurgulandı.

“TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ”

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, çalıştayda yaptığı konuşmada sektörün “tarihi bir gelişmenin arifesinde” olduğunu söyledi. Düzgün, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde zincir marketlerin pazar günü kapalı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’de de benzer bir düzenleme için sektör temsilcilerinin mutabakata vardığını belirtti.

Düzgün, pazar tatilinin yalnızca çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme olmadığını ifade ederek, “Bu mesele aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir” dedi. Düzgün, düzenlemenin önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını savunarak, nihai adımın atılması için Ticaret Bakanlığı’na çağrı yaptı.

"ÇOK BOYUTLULUK VE AİLE VURGUSU"

Programa katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını söyledi.

Perakende sektörünün geniş bir ekosistemi etkilediğine dikkat çeken Baran, “Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni uzun vadede hem verimliliği artırır hem de toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temellere oturtur” dedi. Baran, düzenlemenin sektörün rekabet gücü, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği dikkate alınarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

KÜÇÜK ESNAFI KORUYACAK

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de pazar tatilinin küçük esnaf açısından koruyucu bir işlev göreceğini belirtti. Palandöken, düzenlemenin çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura katkı sunacağını savundu.

BAKANLIK DA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun da katıldığı çalıştayda, “Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif”, “Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği”, “Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge” ile “Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.