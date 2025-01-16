Zincir marketlerde satılan bir çamaşır suyu markası toplatılıyor

Bir ürünün daha insan sağlığına olumsuz etki yaptığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yapılan güncellemede, zincir marketlerde satılan “Akar” marka ait çamaşır suyunun sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.

Ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu vurgulandı.

“Akar” çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.