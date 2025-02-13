'Zincir özel okullara' yeni düzenleme: Şartlar yeniden belirlendi

Sayıları artan zincir okullara yönelik şikâyetler artınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi.

81 ilin valisine marka lisans sözleşmelerine dair hüküm de dahil olmak üzere yapılan değişikliklerin yer aldığı ayrıntılı yazı gönderildi.

EN AZ 5 KURUM ŞARTI

Türkiye'den Mahmut Özay'ın haberine göre; özel öğretim kurumu markasını başka kişilere kullandırabilmesi için artık aynı türde en az 5 kurumu bulması gerekiyor.

• ‘Aynı tür’ ibaresi okul, özel öğretim kursu, özel muhtelif kurs, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten kurum türlerini ifade ediyor.

• Kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette olma şartı da eklendi. Bunları sağlayan kurumlara 3 kat sınır ile izin verilecek. Markasını en fazla 15 kurucuya kullandırma hakkına sahip olacak. Daha fazlasını istiyorsa yeni kurumlar açarak başka kuruculara markasını kullandırabilecek.

• Tüm şartların sağlanması durumunda sahipler, sayıyı artırabilmek için yeni kurumlar açtığı zaman onlar için de ilave beş yıla gerek duyulmuyor.

• Daha önce açılmış ve marka lisans sözleşmesi yapmış olanların yaptıkları marka lisans sözleşmesi sayıları yeni düzenlemede de dikkate alınacak. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı olacak.

• Daha önce yapılmış marka lisans sözleşmeleri o günkü mevzuat kapsamında yapıldığından onlarla ilgili başka bir işleme gerek yok. Bu konuya yönelik ayrı bir yönerge çalışmasına da olmayacak. Başvuru durumunda MEB, bu talepleri MEBBİS ekranı üzerinde kontrol edecek. Bütün incelemeler sistem üzerinden yapılacağı için denetimlerde tüm işlem adımları kontrol edilebilecek.