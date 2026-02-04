Zincirin bel kemiği depo işçisi

Migros depolarında çalışan yaklaşık 5 bin işçinin yaktığı direniş ateşi, desteklerle büyümeye devam ediyor. İşveren baskısı, polis müdahalesi ve bu soğuk kış mevsimine rağmen ülke genelinde 12 depoda mücadelelerini kararlılıkla sürdüren işçilerden, Esenyurt depo emekçilerini ziyaret ettik. İşçilere desteğe gelen SOL Parti İl Yönetimi, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Türkiye İşçi Partisi Esenyurt İlçe Yönetimi’nin ziyaretinde, destekçiler “Migros işçileriyle el ele, birlikteyiz. Depo işçilerinin mücadelesi, tüm işçi sınıfının mücadelesidir” diyerek işçilerin haklı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için çağrı yaptı. Emekçiler ziyaretçileri, direniş halaylarıyla selamladı.

KADINLAR İÇİN DİRENECEĞİM

İşten atılan kadın işçilerden Gülbahar Sağban, depo içerisinde iş yükünün ve mobbingin çok yaygın olduğunu söylerken en çok hissedenin kadın işçiler olduğunu belirtti. Sağban, şu an depolarda işsiz kalmaktan, baskıdan korktukları için greve çıkamayan kadın işçiler adına da mücadele ettiğini kaydetti. Emek için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden işçi Serkan Çelik, “Alnımızın terinin karşılığını istiyoruz. Bundan daha açıklayıcı bir ifade bulamıyorum” dedi. Mücadelelerine ülkenin dört bir yanından verilen desteğin, direniş ateşini daha da harladığını belirten emekçi, “Gözaltı ve baskılarla yıldırabileceklerini sanıyorlar, yanılıyorlar” diye ekledi.

HAİN DEĞİL EMEKÇİYİZ

5 yıldır Migros deposunda çalışan Cavit Küçük, Yasalara sığınıyorum ama yasalar bize karşı işletiliyor” diye konuştu. “Bunun artık sağı solu kalmadı. Biz halk olarak onları oraya getirdiysek, bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Evde çocuklarım benden bir çözüm bekliyor” diyen Küçük, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Biz vatan haini değiliz, emekçiyiz. Onları bu noktaya getiren de biz olduk.”