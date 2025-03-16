Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 15:27
  • Giriş: 16.03.2025 15:27
  • Güncelleme: 16.03.2025 15:27
Kaynak: İHA
Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi hastane kavşağında meydana geldi.

Şehir merkezine giden üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol