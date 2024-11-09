Zincirleme kazada maddi hasar oluştu

Karabük’te üç aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Y.A. yönetimdeki 78 T 6047 plakalı otomobil ile Ş.M.G. İdaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil Safranbolu istikametine seyir halinde olan İ.E.Ş. idaresindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu.