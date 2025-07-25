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Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2025 11:05
  • Giriş: 25.07.2025 11:05
  • Güncelleme: 25.07.2025 11:05
Kaynak: İHA
Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki otomobil bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Hamza T., ile Ömer Faruk D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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