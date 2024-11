Ziraat Bankası, denize sıfır oteli satışa çıkardı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li Cevdet Akay’ın tabela değişikliğine 1 milyar lira harcadığı iddialarıyla gündeme gelen Ziraat Bankası, mülkiyetinde bulunan otelini satışa çıkardı.

Bankaya ait olan taşınmazın ihalesi 20 Eylül’de İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Genel Merkez'de gerçekleştirildi.

Gerçek Gündem'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre; kapalı zarf usulü ihaleyle satışa çıkarılan otel, Muğla’nın gözde turizm ilçelerinden Fethiye’de bulunuyor.

Otel arazisi denize sıfır ve marinaya 900 metre mesafesiyle dikkat çekiyor. Otelin yanında bulunan marina, bölgenin en büyükleri arasında yer alıyor.

İhaleye katılım için belirlenen teminat tutarı 1 milyon lira oldu.

İhaleyi kimin kazandığı ise henüz bilinmiyor.

ANKARA'DAKİ SATIŞTAN ZARAR EDİLMİŞTİ

Ziraat Bankası, 2023 yılının Aralık ayında Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Next Level AVM’yi satışa çıkarmıştı. Next Level AVM 2013 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen Pasifik İnşaat tarafından yapılmış ve çekilen kredi borcuna karşılık 2019 yılında Ziraat Bankası’na devredilmişti. Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla da gündeme gelen Next Level AVM, iktidara yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a 1,4 milyon liraya satılmıştı. Ziraat Bankası, yapılan satışla dolar bazında yüzde 50 zarar etmişti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nın amblemindeki değişikliğin maliyetinin yaklaşık bir milyar liraya mal olduğunu iddia etti.

Akay, Ziraat Bankası’nın logosundaki ‘a’ harfinin değiştirildiği ve bu nedenle şubelere asılması gereken yeni tabelaların 954 milyon liraya mal olduğunu iddia etmişti.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada logonun yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütüldüğü belirtildi. Açıklamada “Değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır” dendi.