Ziraat Bankası kaçta açılıyor? Ziraat banka kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası çalışma saatleri 2025

Ziraat Bankası kaçta açılıyor sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Bankalarda mesai saatleri nedir?Ziraat Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylara bakalım:

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankaların genellikle mesai saatleri 09:00 - 17:00'dir. Ziraat Bankası, 09:00 - 17:00 arası vatandaşlara hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI SABAH KAÇTA AÇILIYOR?

Ziraat Bankası hafta içi her gün sabah 09:00'da açılır. 09:00 öncesi Ziraat Bankası önüne gelenler şubeye alınmaz, kapı önünde beklemek durumunda kalır. Ziraat Bankası'nda kapılar sabah 09:00'da açılır.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI SAATLERİ NEDİR?

Ziraat Bankası öğle arası saatleri12.30-13.30 arasıdır. Bu saatler arasında vatandaşlar banka işlemlerini şubeden yapamazlar. Öğle arasında Ziraat Bankası'na gelenler 13:30'a kadar beklemelidir.

ZİRAAT BANKASI BAYRAMDA AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde ve haftasonu günlerinde çalışmaz. Bu durum Ziraat Bankası çalışma günleri için de geçerlidir. Genellikle 9 gün olabilen bayram tatillerinde bankalar, bayramın haftaiçine gelmeyen günlerinde çalışırlar.

Dini bayram arife günlerinde Ziraat Bankası 09:00 - 12:30 arası çalışır.

23 Nisan, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim ve 30 Ağustos günlerinde Ziraat Bankası kapalıdır.

ZİRAAT BANKASI CUMARTESİ AÇIK MI?

Ziraat Bankası cumartesi günleri kapalıdır. Pazar günü de kapalı olan Ziraat Bankası, hafta içi açıktır.