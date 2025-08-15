Ziraat Bankası'ndan kâr açıklaması

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettikleri belirterek, "Sektörün yine en karlı bankası olduk. Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklüklerinin yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayı aştığını bildirdi.

Çakar, "Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,9 trilyon lira olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

