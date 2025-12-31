Ziraat Bankası Suriye’ye giriyor

Ziraat Bankası’nın Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankanın Suriye’de bankacılık faaliyetlerine başlama konusunda Suriye Merkez Bankası’na niyetini ilettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Çakar, “Suriye’de bankacılık faaliyetlerine başlama yönündeki niyetimizi Suriye Merkez Bankası’na ilettik ve ilgili otoritelerle koordinasyon içinde süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Ziraat Bankası’nın, bankacılık ilişkilerini güçlendirmek ve olası iş birlikleri oluşturmak amacıyla Suriyeli bankalarla da görüşmeler yürüttüğünü belirten Çakar, atılan adımların Suriye bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husriye’den ise henüz bir yanıt gelmedi.

Çakar, bu girişimlerin uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye bankacılık sisteminin yeniden işler hale getirilmesi, düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi ve ülkenin yeniden inşa sürecinin desteklenmesi amacı taşıdığını ifade etti.