Ziraat Bankası ve Halkbank'tan açıklama: “Kar eden bankalar arasındayız”

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. İki kamu bankası, bu iddiaları yalanlayarak kar eden bankalar arasında olduklarını vurguladı.

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine yönelik iddialara ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İddiaların doğru olmadığını belirten iki banka da kar eden bankalar arasında yer aldıklarını bildirdi.

Ziraat Bankası’nın açıklaması şöyle:

“Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır.

Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir. 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir.”

“HER DÖNEM NET KAR AÇIKLIYORUZ”

Halkbank’ın açıklaması ise şöyle:

“Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamızın mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmakta olup, bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu değildir. Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerimizde Bankamızın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir.

“Reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6'ncı sırada”

Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkârın lider Bankası olarak faaliyetlerine devam eden bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında; toplam TL bilanço büyüklüğünde 3'üncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise 2'inci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6'ncı sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren tam 86 yıldır başta KOBİ'ler, esnaf ve sanatkârlar olmak üzere tüm halkımızın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir.”

İMAMOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Türk Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP’li belediyelerin SGK’ye olan prim borçlarına ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.

İmamoğlu, burada Ziraat Bankası’nın ve Halkbank’ın zarar ettiğini belirterek, şunları söylemişti:

“Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, kamu bankalarıdır. Bu bankaların kazançları arttığında daha fazla vergi öderler ve her yıl kâr üzerinden Hazine’ye aktarılacak iştirak kazancı artar. Kamu bankalarının kazancındaki azalma durumunda ise bütçe gelirlerini olumsuz etkiler. Aslında kamu bankalarında yapılan her yanlış veya gereksiz harcama nedeniyle bütçeye girecek para azalır. Kamu kaynağı çarçur edilmiş olur. Son 3 yılda sadece iki kamu bankasından ödenen ilan-reklam harcaması 5 milyar 784 milyon liradır. Oysa aynı 2 bankanın 2024 yılındaki ilk 6 aydaki zararı 42 milyar liradır. Bu 42 milyar vatandaşın vergilerinden yani Hazine’den bu bankalara ödenmiştir. 6 ayda 42 milyar zarar eden devlet kuruluşları neden yaklaşık 6 milyar liralık reklam harcaması yapmıştır? Bu reklam harcamalarına sayın Maliye Bakanı neden göz yummaktadır?”