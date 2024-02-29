Ziraat Bankası’nda usulsüzlük zinciri: Ziraat yöneticisinden kendi şirketine kredi

Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikrettin Aksu’nun, tek yetkilisi olduğu özel bir enerji şirketi için bankadan milyonlarca liralık kredi aldığı ortaya çıktı. Şirketin 8 Haziran 2020 tarihinde kurulduğu, kredinin ise kuruluştan yalnızca 10 gün sonra, 18 Haziran’da kullandırıldığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Mersin’de, 8 Haziran 2020 tarihinde, NSA Enerji Yatırımları Sanayi ve Limited Şirketi kuruldu. Kurucular Fikrettin Aksu, Taner Pişmaf, Murat Günaçtı ve Şahin Emir olan ve Mersin’de faaliyet gösteren şirketin kuruluş amacının ise “Toplam 60 dönüm sera kurmak ve işletmek” olduğu bildirildi.

Şirketin ilk faaliyeti, Ziraat Bankası’ndan sera yatırımı için kredi almak oldu. Buna göre, 8 Haziran 2020 tarihinde kurulan şirket, kuruluşundan 10 gün sonra, 18 Haziran 2020 tarihinde Ziraat’tan tarımsal kredi aldı. Kredi tutarı kayıtlara, 10 milyon TL olarak geçti.

BİTMEYEN AYRICALIKLAR

Şirkete sağlanan ayrıcalıklar bunlarla da sınırlı kalmadı. Haziran 2020’de Ziraat Bankası’ndan milyonlarca liralık kredi sağlanan şirkete, Nisan 2022’de ise 6 milyon TL daha kredi verildi. Skandalı gündeme getiren CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Bankaya soruyorum ne teminat aldınız teminatı hangi ortak verdi, yoksa yapılacak serayı ve arsayı mı teminat olarak aldınız?” sorularını açıklık getirilmesini istedi.

ARACIYA ÖDÜL TAYİNİ

CHP’li Akay’ın açıkladığı usulsüzlük zincirinde burada da son bulmadı. Akay, bir şube müdürünün kredi işlemlerine zorla aracılık ettirildiği ve işlemin tamamlanmasının ardından Bodrum’a tayin ettirildiği bildirildi.

Fikrettin Aksu

AKSU DÖRT MAAŞLI

Skandalı Meclis gündemine de taşıyan Akay, şunları söyledi:

“Fikrettin Aksu, Ziraat Bankası’nda değişik yerlerde yıllarca daire başkanlığı, grup başkanlığı emeklilik ve yatırım şirketlerinde Genel Müdürlük yapmıştır. Hala bu kadar kazanca neden ihtiyaç duyuyor anlamak mümkün değil. Aksu, dört yerden birden maaş almaktadır ve ülkemizin emeklileri halk ekmek kuyruklarında ekmeği 2 TL daha ucuza almak için sıra beklerken kendisi son model arabası ile Ataşehir’deki evinde keyif içinde hayatına devam etmektedir. Alsın gözümüz yok ama aktif görevde iken ve çiftçi değilken bankadan türlü arkadan dolanmalarla sübvansiyonlu tarımsal kredi alması etik midir? Bankacılık kanunu 50. Maddesine uymakta mıdır?”

Şirket bir diğer ortağı Taner Pişmaf kimdir? Kredinin alındığı dönemde tarımsal kredilerden sorumlu Grup Başkanı Ferhat Pişmaf’ın kuzenidir. Aslında kredi borçlusu Taner Pişmaf değil de gizli ortak Ferhat Pişmaf’tır. Kendisi şu an Ziraat Bankasında kurumsal kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. NSA şirketine gerek ziraat bankasından gerek diğer kamu bankalarından sağladığı başka krediler var mıdır? Şirket sera yatırımı dışında başka ne yatırımlar yapmıştır?

GENEL MÜDÜRÜN HABERİ VAR MI?

Millet teşvik alabilmek için bakanlık ve ilgili kurumların kapılarını aşındırırken bu dörtlü kolayca teşviklerini de almış. Sübvansiyonlu kredi yetmemiş bir de devlet teşviki ile vergi ve SGK ödemelerinden de kaçmışlar. Hangi hakka hangi hukuka sığar bu yapılanlar? Bankanın Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın bu işlerden bu kredilerden bu ortaklıklardan, etik dışı işlerden haberi var mıdır?”