Ziraat Bankası’ndan 930 milyon dolarlık dış finansman: Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ziraat Bankası 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman sağladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır" dedi. Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de "Uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Ziraat Bankası, "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu" ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu.
Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.
Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 28, 2025
Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak. https://t.co/vupqNwH9ZB