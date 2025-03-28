Ziraat Bankası’ndan 930 milyon dolarlık dış finansman: Mehmet Şimşek'ten açıklama

Ziraat Bankası, "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu" ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.