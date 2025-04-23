Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
İSTANBUL, (DHA)-
SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk
ZİRAAT BANKKART: Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot, Berkay Bayraktar (L)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Zaytsev, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L)
SETLER: 25-19, 25-21, 26-24
SÜRE: 1 saat 38 dakika
Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 26-24 sona erdi. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak.