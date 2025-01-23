Ziraat, Göksu’ya sponsor oldu

İktidar muhalefetin yönettiği belediyeleri bir yandan yargı eliyle bir yandan da ekonomik olarak kıskaca alırken AKP’li belediyeler için ise kesenin ağzı açılıyor. Ziraat Katılım Bankası AKP’li Esenler Belediyesi’ne sponsor oldu.

İstanbul’daki Esenler Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda, “Protokol imzalanması” için yetki istendi.

Meclis’e sunulan teklifte, “5’inci Esenler Film Festivali 2024 yılında ‘aile’ temasıyla 13-17 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluştu. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve Ziraat Katılım Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşti. Ziraat Katılım Bankası'na yapılan sponsorluk başvurusu neticesinde kurumumuza 750 bin TL tutarında destek verme kararı alınmıştır” denildi.

Meclis üyelerinden de “Sinema Genel Müdürlüğü, Ziraat Katılım Bankası ve Belediye arasında sponsorluk protokolü imzalanması ile ilgili süreçlerin yürütülebilmesi kapsamında Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı'ya ayrı ayrı imza yetkisi verilmesi” istendi.

Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı'ya yetki verildi.

TAYVAN’DAN ÜMRANİYE’YE BAĞIŞ

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin Aralık Ayı Belediye Meclis toplantısında da şartlı bağış teklifi kabul edildi. Kararda, “Tayvan merkezli Taipei Economic and Cultural Mission in Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu’nun kadınlara eğitim ve sosyal alanlarda katkı sağlamak amacıyla kadınların güçlendirilmesi için 49 bin dolar bağış yapacağı” belirtildi. Meclis üyeleri bağışın kabul edilmesi ve gerekli protokollerin yapılması için AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a yetki verdi.