Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek finale çıkma yolunda Konyaspor ile karşılaşıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finale kalacak? Detaylara bakalım:

GALATASARAY VE KONYASPOR TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise 2 maçta topladığı 6 puanla birinci sırada. Başakşehir de Galatasaray'la aynı puanda 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Günay, Jelert, Cuesta, Kaan, Berkan, Efe, Kerem, Yusuf Demir, Eyüp, Yunus, Ahmed Kutucu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKILIR?

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Galatasaray - Konyaspor maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.