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Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray - Konyaspor maçıyla sürüyor. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 25.02.2025 15:55
  • Giriş: 25.02.2025 15:55
  • Güncelleme: 25.02.2025 15:55
Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek finale çıkma yolunda Konyaspor ile karşılaşıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finale kalacak? Detaylara bakalım:

GALATASARAY VE KONYASPOR TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

GAlatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise 2 maçta topladığı 6 puanla birinci sırada. Başakşehir de Galatasaray'la aynı puanda 3. sırada yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKILIR?

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Galatasaray - Konyaspor maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.

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