Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray - Konyaspor maçıyla sürüyor. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Detaylar haberimizde.

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