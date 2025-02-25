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Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Peki Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'nin Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 25.02.2025 15:52
  • Giriş: 25.02.2025 15:52
  • Güncelleme: 25.02.2025 15:52
Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Gaziantep kupaya tutunmak, Fenerbahçe ise liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Gaziantep - Fanerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda hasngi takımlar bir üst tura yükselecek? Detaylara bakalım:

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunun ilk sırasında bulunuyor. Gaziantep ise 2 maçta 3 puan toplayarak grupta üçüncü sırada yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKILIR?

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep - Fenerbahçe maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak. Gaziantep - Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.

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