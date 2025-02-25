Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Gaziantep - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar Gaziantep - Fenerbahçe maçıyla sürüyor. Peki Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'nin Türkiye kupası maçı hangi kanalda ve şifreli mi? Detaylar haberimizde.

A- A A+

Foto: Depophotos