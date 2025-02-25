Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Trabzonspor - Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Rizespor ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Rizespor maçının hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor ve Rizespor puan durumları haberimizde.

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Foto: Depophotos