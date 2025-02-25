Ziraat Türkiye Kupası 3. Maç | Trabzonspor - Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Rizespor ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor - Rizespor maçının hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor ve Rizespor puan durumları haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, ligin zorlu ekiplerinden Rizespor ile karşılaşıyor. Peki Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Rizespor maçı şifreli mi? Maça dair detaylara bakalım:
TRABZONSPOR VE RİZESPOR TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Trabzonsor, oynadığı 2 maçta 4 puan alarak grubun ilk sırasında yer alıyor. Rizespor ise 2 maçta 3 puan alarak grubun üçüncü sırasında.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKILIR?
Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rizespor Ziraat Türkiye kupası maçı 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Trabzonspor Rizespor Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.