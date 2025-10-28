Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Hakemleri Açıklandı: İşte Yarın ve Perşembe Günü Görev Alacak İsimler

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (29 Ekim Çarşamba) ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

TÜRKİYE KUPASI 3. TUR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları, bu hafta iki gün boyunca oynanacak. Kupada birçok alt lig temsilcisi, Süper Lig ekipleriyle karşı karşıya gelecek. İşte yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler:

29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI

12.00: ISBAŞ Isparta 32 – Beyoğlu Yeni Çarşı → Levent Gümüşdere

13.00: Kahta 02 – Kasımpaşa → Gürcan Hasova

13.30: Muşspor – Menemen FK → Enver Aydı n

n 13.30: Beykoz Anadoluspor – Yalova FK 77 → Doğu Yılmaz

13.30: Astor Enerji Çankayaspor – KCT 1461 Trabzon FK → Yunus Emre Çakar

13.30: Erciyes 38 FK – Ankara Keçiörengücü → Süleyman Bahadır

13.30: Karacabey Belediyespor – Malatya Yeşilyurtspor → Yalçın Taşkınfurat

13.30: Silifke Belediyespor – Amed Sportif → Direnç Tonusluoğlu

15.00: Bursa Yıldırımspor – Corendon Alanyaspor → Furkan Aksuoğlu

15.30: Pendikspor – Çorluspor 1947 → Burak Pakkan

15.30: Çorum FK – Kütahyaspor → Burak Demirkıran

15.30: Orduspor 1967 – Merkür Jet Erbaaspor → Berkay Ağış

18.00: Manisa FK – Muğlaspor → Ayberk Demirbaş

20.30: Antalyaspor – Bursaspor → Muhammet Ali Metoğlu

30 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI