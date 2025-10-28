Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Hakemleri Açıklandı: İşte Yarın ve Perşembe Günü Görev Alacak İsimler
Bahis skandalının etkileri sürerken, MHK tarafından Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında düdük çalacak hakem listesi de açıklandı? Hangi maçı hangi hakem yönetecek? Detaylar haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (29 Ekim Çarşamba) ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
TÜRKİYE KUPASI 3. TUR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları, bu hafta iki gün boyunca oynanacak. Kupada birçok alt lig temsilcisi, Süper Lig ekipleriyle karşı karşıya gelecek. İşte yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler:
29 EKİM ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI
- 12.00: ISBAŞ Isparta 32 – Beyoğlu Yeni Çarşı → Levent Gümüşdere
- 13.00: Kahta 02 – Kasımpaşa → Gürcan Hasova
- 13.30: Muşspor – Menemen FK → Enver Aydın
- 13.30: Beykoz Anadoluspor – Yalova FK 77 → Doğu Yılmaz
- 13.30: Astor Enerji Çankayaspor – KCT 1461 Trabzon FK → Yunus Emre Çakar
- 13.30: Erciyes 38 FK – Ankara Keçiörengücü → Süleyman Bahadır
- 13.30: Karacabey Belediyespor – Malatya Yeşilyurtspor → Yalçın Taşkınfurat
- 13.30: Silifke Belediyespor – Amed Sportif → Direnç Tonusluoğlu
- 15.00: Bursa Yıldırımspor – Corendon Alanyaspor → Furkan Aksuoğlu
- 15.30: Pendikspor – Çorluspor 1947 → Burak Pakkan
- 15.30: Çorum FK – Kütahyaspor → Burak Demirkıran
- 15.30: Orduspor 1967 – Merkür Jet Erbaaspor → Berkay Ağış
- 18.00: Manisa FK – Muğlaspor → Ayberk Demirbaş
- 20.30: Antalyaspor – Bursaspor → Muhammet Ali Metoğlu
30 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI
- 13.00: Karaköprü Belediyespor – Çaykur Rizespor → Turgut Doman
- 13.00: Esenler Erokspor – Ağrı 1970 → Ömer Faruk Gültekin
- 13.30: 1926 Bulancakspor – Alagöz Holding Iğdır FK → Reşat Onur Coşkunses
- 14.45: Zonguldakspor – Bodrum FK → Berkay Erdemir
- 18.00: Gaziantep FK – Karabük İdmanyurdu → Asen Albayrak
- 20.30: TÜMOSAN Konyaspor – 12 Bingölspor → Fevzi Erdem Akbaş