Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maç Programı | Hangi Gün Hangi Maç Var?

Futbolda Türkiye’nin en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupasında 4. eleme turu heyecanı başlıyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerinin yer aldığı bu turda toplam 28 takım sahne alacak. Futbolseverler ise “Hangi gün hangi maç var?”, “Maçlar saat kaçta başlayacak?”, “Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2-4 Aralık tarihleri arasında oynanacak kupa maçlarının eksiksiz programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI (TARİH, SAAT, STAT, YAYIN BİLGİSİ)

2 Aralık Salı Maç Programı

Saat Maç Stat 13.00 Muşspor - TÜMOSAN Konyaspor Muş Şehir 15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor Eryaman 18.00 Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor Çaykur Didi 20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği Yeni Sakarya Atatürk

3 Aralık Çarşamba Maç Programı

Saat Maç Stat 13.00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor Karacabey M. Fehmi Gerçeker 13.30 ikas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor Recep Tayyip Erdoğan 13.30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol BG Grup 4 Eylül 13.30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer Esenyurt Necmi Kadıoğlu 13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK Batıpark Adem Şahan 13.30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK Muğla Atatürk 15.30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Esenler Erokspor 18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe Atatürk Olimpiyat 20.30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor Papara Park

4 Aralık Perşembe Maç Programı

Saat Maç Stat 13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK Yalova Atatürk 13.30 Boluspor - Kahta 02 Bolu Atatürk 13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor Fethiye İlçe 15.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967 Eryaman 18.00 Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor Silifke Şehir 20.30 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor Çorum Şehir

HANGİ MAÇLAR DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR?

Özellikle Trabzonspor - Vanspor, Sakaryaspor - Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor - Pendikspor maçları, hem lig farkları hem de elenme ihtimalleri nedeniyle haftanın en çok ilgi çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Maçlar ağırlıklı olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı?

Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.