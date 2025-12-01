Giriş / Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maç Programı | Hangi Gün Hangi Maç Var?

Ziraat Türkiye Kupası maçları bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Peki hangi maçlar oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 01.12.2025 14:20
  • Giriş: 01.12.2025 14:20
  • Güncelleme: 01.12.2025 14:20
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Futbolda Türkiye’nin en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupasında 4. eleme turu heyecanı başlıyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerinin yer aldığı bu turda toplam 28 takım sahne alacak. Futbolseverler ise “Hangi gün hangi maç var?”, “Maçlar saat kaçta başlayacak?”, “Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2-4 Aralık tarihleri arasında oynanacak kupa maçlarının eksiksiz programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI (TARİH, SAAT, STAT, YAYIN BİLGİSİ)

2 Aralık Salı Maç Programı

SaatMaçStat
13.00Muşspor - TÜMOSAN KonyasporMuş Şehir
15.30Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner KayserisporEryaman
18.00Çaykur Rizespor - Atko Grup PendiksporÇaykur Didi
20.30Sakaryaspor - GençlerbirliğiYeni Sakarya Atatürk

3 Aralık Çarşamba Maç Programı

SaatMaçStat
13.00Karacabey Belediyespor - KocaelisporKaracabey M. Fehmi Gerçeker
13.30ikas Eyüpspor - Astor Enerji ÇankayasporRecep Tayyip Erdoğan
13.30Özbelsan Sivasspor - Aliağa FutbolBG Grup 4 Eylül
13.30İstanbulspor - SMS Grup SarıyerEsenyurt Necmi Kadıoğlu
13.30Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FKBatıpark Adem Şahan
13.30Muğlaspor - Sipay Bodrum FKMuğla Atatürk
15.30Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih KaragümrükEsenler Erokspor
18.00Beyoğlu Yeni Çarşı - GöztepeAtatürk Olimpiyat
20.30Trabzonspor - İmaj Altyapı VansporPapara Park

4 Aralık Perşembe Maç Programı

SaatMaçStat
13.00Yalova FK 77 - Gaziantep FKYalova Atatürk
13.30Boluspor - Kahta 02Bolu Atatürk
13.30Fethiyespor - BandırmasporFethiye İlçe
15.30Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967Eryaman
18.00Silifke Belediyespor - Hesap.com AntalyasporSilifke Şehir
20.30Arca Çorum FK - Corendon AlanyasporÇorum Şehir

HANGİ MAÇLAR DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR?

Özellikle Trabzonspor - Vanspor, Sakaryaspor - Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor - Pendikspor maçları, hem lig farkları hem de elenme ihtimalleri nedeniyle haftanın en çok ilgi çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Maçlar ağırlıklı olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı?

Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.

