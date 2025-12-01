Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maç Programı | Hangi Gün Hangi Maç Var?
Ziraat Türkiye Kupası maçları bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. Peki hangi maçlar oynanacak? Maçlar hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolda Türkiye’nin en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupasında 4. eleme turu heyecanı başlıyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerinin yer aldığı bu turda toplam 28 takım sahne alacak. Futbolseverler ise “Hangi gün hangi maç var?”, “Maçlar saat kaçta başlayacak?”, “Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2-4 Aralık tarihleri arasında oynanacak kupa maçlarının eksiksiz programı...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI (TARİH, SAAT, STAT, YAYIN BİLGİSİ)
2 Aralık Salı Maç Programı
|Saat
|Maç
|Stat
|13.00
|Muşspor - TÜMOSAN Konyaspor
|Muş Şehir
|15.30
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Zecorner Kayserispor
|Eryaman
|18.00
|Çaykur Rizespor - Atko Grup Pendikspor
|Çaykur Didi
|20.30
|Sakaryaspor - Gençlerbirliği
|Yeni Sakarya Atatürk
3 Aralık Çarşamba Maç Programı
|Saat
|Maç
|Stat
|13.00
|Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
|Karacabey M. Fehmi Gerçeker
|13.30
|ikas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor
|Recep Tayyip Erdoğan
|13.30
|Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol
|BG Grup 4 Eylül
|13.30
|İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer
|Esenyurt Necmi Kadıoğlu
|13.30
|Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK
|Batıpark Adem Şahan
|13.30
|Muğlaspor - Sipay Bodrum FK
|Muğla Atatürk
|15.30
|Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|Esenler Erokspor
|18.00
|Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
|Atatürk Olimpiyat
|20.30
|Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor
|Papara Park
4 Aralık Perşembe Maç Programı
|Saat
|Maç
|Stat
|13.00
|Yalova FK 77 - Gaziantep FK
|Yalova Atatürk
|13.30
|Boluspor - Kahta 02
|Bolu Atatürk
|13.30
|Fethiyespor - Bandırmaspor
|Fethiye İlçe
|15.30
|Alagöz Holding Iğdır FK - Orduspor 1967
|Eryaman
|18.00
|Silifke Belediyespor - Hesap.com Antalyaspor
|Silifke Şehir
|20.30
|Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
|Çorum Şehir
HANGİ MAÇLAR DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR?
Özellikle Trabzonspor - Vanspor, Sakaryaspor - Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor - Pendikspor maçları, hem lig farkları hem de elenme ihtimalleri nedeniyle haftanın en çok ilgi çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Maçlar ağırlıklı olarak A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kupa maçları tek maç mı, çift maç mı?
Bu turda tek maç eleme sistemi uygulanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselecek.