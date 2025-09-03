Ziraat Türkiye Kupası: Aliağa FK: 2 - İnegöl Kafkasspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Aliağa FK, sahasında İnegöl Kafkasspor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sabri Üstünel, Sefa Özcan
Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere, Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Furkan Say, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet, Mehmet Uysal
Teknik Direktör: Polat Çetin
İnegöl Kafkas: Emirhan Emir, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Furkan Bacaklı, Hasan Bekil, Oğuzhan Yıldırım, Kürşat Babamoğlu, Berkay Caymaz, Onur Toroman, Mert Keklik
Teknik Direktör: Hasan Uğur Kardal
Goller: Mehmet Uysal (dk. 15) Aliağa FK, Göktuğ Yılmaz (dk. 45) (Aliağa FK), Yusuf Kaplan (dk. 90) İnegöl Kafkas