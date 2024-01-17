Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında Pendikspor’u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

54. dakikada Romero’nun ceza sahası dışından sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Assombalonga’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van De Streek’in ilk şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Van de Streek’in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 2-1

88. dakikada Buksa’nın şutu savunmadan döndü, dönen topu panaltı noktası üzerinde önünde bulan Saric’in şutunu kaleci son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Buksa’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.



Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Bahadır Öztürk dk. 84), Erdal Rakip (Saric dk. 77), Ufuk Akyol, Bytyqi, Van de Streek (Kaluzinski dk. 77, Milosevic (Larsson dk. 72), Assombalonga (Buksa dk. 72)

Yedekler: Helton, Safuri, Yiğit Üstün, Ege Bilsel, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk.46), Murat Akça, Rassoul, Sequeira (Welinton dk. 46), Endri Çekici, Erdem Çalık (Melih Güney dk. 79), Kappel, Romero (İbrahim Akdağ dk. 62), Diaby, Umut Nayir (Mame Thiam dk. 46)

Yedekler: Burak Özgür, Berkay Sülüngüz, İbrahim Akdağ, Melih Güney

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Umut Nayir (dk. 32) (Pendikspor), Ufuk Akyol (dk. 49), Van de Streek (dk. 54) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Thiam, Murat Akça, Diaby, İbrahim Akdağ (Pendikspor)