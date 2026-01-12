Ziraat Türkiye Kupası | Bu hafta hangi maçlar var, maçlar ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, grup maçlarının 2. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve 15 Ocak Perşembe günü sona erecek. Futbolseverlerin merak ettiği “Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, üç güne yayılan yoğun bir fikstürle oynanacak. 2. hafta maçları yarın başlayacak, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bu kapsamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç tarihleri de netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI (2. HAFTA)

Yarın oynanacak maçlar

13.00 – Corendon Alanyaspor – Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 – RAMS Başakşehir – Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 – Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 – Fethiyespor – Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak Çarşamba maçları

13.00 – Aliağa Futbol – Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 – Antalyaspor – Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 – İstanbulspor – Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 – Beyoğlu Yeni Çarşı – Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 Ocak Perşembe maçları

13.00 – Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor (Kazım Karabekir)

15.30 – Eyüpspor – Iğdır FK (Pendik)

18.00 – Bodrum FK – Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 – Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, hem Süper Lig ekipleri hem de alt lig takımları için büyük önem taşıyor. Bu aşamada alınacak sonuçlar, bir üst tura yükselme yolunda belirleyici rol oynuyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oynayacağı karşılaşmalar, haftanın en çok takip edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var?

Bugün Alanyaspor – Fatih Karagümrük, Başakşehir – Boluspor, Gaziantep FK – Kocaelispor ve Fethiyespor – Galatasaray maçları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında yarın saat 20.30’da Fethiyespor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor maçı ne zaman?

Trabzonspor, 14 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’de İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Maçlar A Spor ekranından canlı ve şifresi olarak izlenebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları, üç gün boyunca futbolseverlere yoğun bir program sunacak. Grup maçlarının kaderini belirleyecek bu karşılaşmalar, özellikle büyük takımların sahaya çıkacağı günlerde ilgiyle takip edilecek. Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü, kupada heyecanın daha da artacağının sinyalini veriyor.