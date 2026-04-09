Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maç Takvimi: 2026 ZTK Çeyrek Final Maçları Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Türkiye’nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! 2025-2026 sezonunda çeyrek final aşamasına gelinirken, son sekiz takım yarı finale yükselmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise “Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2026 ZTK çeyrek final fikstürü ve tüm detaylar…

2026 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 2026 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turda maçlar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

ÇEYREK FİNAL SİSTEMİ NASIL OYNANACAK?

Çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek. Bu format, maçların daha yüksek tempoda ve büyük heyecanla geçmesini sağlıyor.

2026 ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ FİKSTÜRÜ

21 Nisan 2026 Salı

20.30: TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

22 Nisan 2026 Çarşamba

20.30: Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan 2026 Perşembe

18.45: Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu) 20.45: Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Çeyrek final aşaması, kupanın kaderini belirleyen en kritik etaplardan biri olarak öne çıkıyor. Büyük takımların sahne alacağı bu turda sürpriz sonuçlar da her zaman mümkün.

Tek maç eleme sistemi heyecanı artırıyor

Yarı finale yükselen takımlar bu maçlar sonunda belli olacak

Futbolseverler üç gün boyunca üst düzey mücadelelere tanıklık edecek

MAÇ PROGRAMI TABLOSU

Tarih Saat Karşılaşma Stadyum 21 Nisan 2026 20.30 Konyaspor – Fenerbahçe MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 22 Nisan 2026 20.30 Galatasaray – Gençlerbirliği RAMS Park 23 Nisan 2026 18.45 Samsunspor – Trabzonspor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu 23 Nisan 2026 20.45 Beşiktaş – Alanyaspor Tüpraş Stadyumu

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çeyrek final karşılaşmalarının yayın bilgilerine ilişkin detaylar, ilgili yayıncı kuruluşlar tarafından maç gününe yakın duyurulmaktadır. Futbolseverlerin güncel yayın akışını takip etmeleri önerilir.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

Maçlar hangi sistemle oynanacak?

Tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Hangi takımlar çeyrek finale kaldı?

Konyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Samsunspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Alanyaspor çeyrek finalde mücadele edecek.

Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Yayın bilgileri henüz netleşmedi, resmi açıklamalar bekleniyor.

Yarı finale kaç takım çıkacak?

Çeyrek finali kazanan 4 takım yarı finale yükselecek.