Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması başlıyor ve fikstür yoğunluğu şimdiden dikkat çekiyor. Peki Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı için gün, saat, yayın ve stat bilgileri neler? İşte Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşaması kapsamında maçın tüm detayları.

FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) - Grup Eleme karşılaşması, 17.12.2025 Çarşamba günü 15:00'te oynanacak. Maçın özeti Maç MISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük - İstanbulspor A.Ş. Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme) Tarih 17.12.2025 (Çarşamba) Saat 15:00 Stadyum Atatürk Olimpiyat Yayın canlı - a spor

FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ КАНALDA? Karşılaşmanın yayını canlı.a spor olarak paylaşılmıştır. Maçı takip etmek isteyenler için en kritik bilgi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:00.

HAKEM KADROSU VE GÖZLEMCİ Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması mücadelesinde sahadaki yönetim ekibi de merak ediliyor. Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçının hakem ve görevli listesi şöyle: Maçın hakemleri Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Abdullah Buğra Taşkınsoy 1. Yardımcı Hakem: Kadir Beyaz

Kadir Beyaz 2. Yardımcı Hakem: Yusuf Susuz

Yusuf Susuz Dördüncü Hakem: Hakan Ülker Gözlemci Gözlemci: Yunus Yıldırım

TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması, takımlar için yoğun ve dengeli bir fikstür sunuyor. Grup maçlarının oynanış şekli ve çeyrek final yolu ise net: Grup maçları nasıl oynanıyor? Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir.

ile eşleşir. Toplamda 4 grup maçı oynanır.

oynanır. Bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda yapılır. Çeyrek finale kimler yükseliyor? Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final bileti alanlar: Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım

bitiren En iyi 2 grup üçüncüsü Böylece toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde eder.

MAÇ GÜNÜ PLANI: YAYIN, SAAT VE STAT BİLGİSİYLE PRATİK REHBER Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması heyecanını kaçırmamak için maç gününü tek ekranda toparlayalım: Gün: 17 Aralık 2025 Çarşamba Saat: 15:00 Maç: Fatih Karagümrük - İstanbulspor Yayın: canlı.a spor Stadyum: Atatürk Olimpiyat Maç Kodu: 634

