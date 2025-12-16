Giriş / Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayı kim yönetecek? Tüm cevaplar ve daha fazlası haberimizde.

BirBilgi
  • 16.12.2025 16:57
  • Giriş: 16.12.2025 16:57
  • Güncelleme: 16.12.2025 16:57
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması başlıyor ve fikstür yoğunluğu şimdiden dikkat çekiyor. Peki Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı için gün, saat, yayın ve stat bilgileri neler? İşte Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşaması kapsamında maçın tüm detayları.

FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) - Grup Eleme karşılaşması, 17.12.2025 Çarşamba günü 15:00'te oynanacak.

Maçın özeti

MaçMISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük - İstanbulspor A.Ş.
OrganizasyonZiraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme)
Tarih17.12.2025 (Çarşamba)
Saat15:00
StadyumAtatürk Olimpiyat
Yayıncanlı - a spor

FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ КАНALDA?

Karşılaşmanın yayını canlı.a spor olarak paylaşılmıştır. Maçı takip etmek isteyenler için en kritik bilgi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:00.

HAKEM KADROSU VE GÖZLEMCİ

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması mücadelesinde sahadaki yönetim ekibi de merak ediliyor. Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçının hakem ve görevli listesi şöyle:

Maçın hakemleri

  • Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • 1. Yardımcı Hakem: Kadir Beyaz
  • 2. Yardımcı Hakem: Yusuf Susuz
  • Dördüncü Hakem: Hakan Ülker

Gözlemci

  • Gözlemci: Yunus Yıldırım

TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması, takımlar için yoğun ve dengeli bir fikstür sunuyor. Grup maçlarının oynanış şekli ve çeyrek final yolu ise net:

Grup maçları nasıl oynanıyor?

  • Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir.
  • Toplamda 4 grup maçı oynanır.
  • Bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda yapılır.

Çeyrek finale kimler yükseliyor?

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final bileti alanlar:

  • Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım
  • En iyi 2 grup üçüncüsü

Böylece toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde eder.

MAÇ GÜNÜ PLANI: YAYIN, SAAT VE STAT BİLGİSİYLE PRATİK REHBER

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması heyecanını kaçırmamak için maç gününü tek ekranda toparlayalım:

  1. Gün: 17 Aralık 2025 Çarşamba
  2. Saat: 15:00
  3. Maç: Fatih Karagümrük - İstanbulspor
  4. Yayın: canlı.a spor
  5. Stadyum: Atatürk Olimpiyat
  6. Maç Kodu: 634

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşaması başlarken, Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı için en çok merak edilen soruların yanıtı net: Karşılaşma 17 Aralık 2025 Çarşamba günü 15:00'te, Atatürk Olimpiyat’ta oynanacak ve yayın bilgisi canlı.a spor olarak yer alıyor. Grup aşaması formatı ise takımları dört maçlık dengeli bir maratona sokarken, çeyrek final için ilk 2 ve en iyi 2 üçüncü kriterini öne çıkarıyor.

