Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayı kim yönetecek? Tüm cevaplar ve daha fazlası haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması başlıyor ve fikstür yoğunluğu şimdiden dikkat çekiyor. Peki Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı için gün, saat, yayın ve stat bilgileri neler? İşte Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşaması kapsamında maçın tüm detayları.
FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) - Grup Eleme karşılaşması, 17.12.2025 Çarşamba günü 15:00'te oynanacak.
Maçın özeti
|Maç
|MISIRLI.COM.TR Fatih Karagümrük - İstanbulspor A.Ş.
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme)
|Tarih
|17.12.2025 (Çarşamba)
|Saat
|15:00
|Stadyum
|Atatürk Olimpiyat
|Yayın
|canlı - a spor
FATİH KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ КАНALDA?
Karşılaşmanın yayını canlı.a spor olarak paylaşılmıştır. Maçı takip etmek isteyenler için en kritik bilgi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:00.
HAKEM KADROSU VE GÖZLEMCİ
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması mücadelesinde sahadaki yönetim ekibi de merak ediliyor. Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçının hakem ve görevli listesi şöyle:
Maçın hakemleri
- Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 1. Yardımcı Hakem: Kadir Beyaz
- 2. Yardımcı Hakem: Yusuf Susuz
- Dördüncü Hakem: Hakan Ülker
Gözlemci
- Gözlemci: Yunus Yıldırım
TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması, takımlar için yoğun ve dengeli bir fikstür sunuyor. Grup maçlarının oynanış şekli ve çeyrek final yolu ise net:
Grup maçları nasıl oynanıyor?
- Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir.
- Toplamda 4 grup maçı oynanır.
- Bu maçların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda yapılır.
Çeyrek finale kimler yükseliyor?
Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final bileti alanlar:
- Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım
- En iyi 2 grup üçüncüsü
Böylece toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde eder.
MAÇ GÜNÜ PLANI: YAYIN, SAAT VE STAT BİLGİSİYLE PRATİK REHBER
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması heyecanını kaçırmamak için maç gününü tek ekranda toparlayalım:
- Gün: 17 Aralık 2025 Çarşamba
- Saat: 15:00
- Maç: Fatih Karagümrük - İstanbulspor
- Yayın: canlı.a spor
- Stadyum: Atatürk Olimpiyat
- Maç Kodu: 634
Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı hangi gün?
Maç, 17.12.2025 Çarşamba günü oynanacak.
Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı saat kaçta?
Karşılaşma 15:00'te başlayacak.
Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Yayın bilgisi canlı.a spor olarak verilmiştir.
Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı nerede oynanacak?
Karşılaşmanın stadyumu: Atatürk Olimpiyat.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşamasında her takım kaç maç yapıyor?
Grup aşamasında her takım toplam 4 grup maçı oynar; bunun 2’si iç saha, 2’si deplasman olacak şekilde planlanır.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında çeyrek finale kaç takım çıkıyor?
Toplam 8 takım çeyrek finale yükselir: gruplarını ilk 2 bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü.
Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşaması başlarken, Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı için en çok merak edilen soruların yanıtı net: Karşılaşma 17 Aralık 2025 Çarşamba günü 15:00'te, Atatürk Olimpiyat’ta oynanacak ve yayın bilgisi canlı.a spor olarak yer alıyor. Grup aşaması formatı ise takımları dört maçlık dengeli bir maratona sokarken, çeyrek final için ilk 2 ve en iyi 2 üçüncü kriterini öne çıkarıyor.