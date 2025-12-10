Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin tarihi belirlendi

Türkiye Kupası grup aşaması fikstürü açıklandı. İlk haftanın öne çıkan karşılaşması olan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da Chobani Stadı’nda oynanacak.

Spor
  • 10.12.2025 10:33
  • Giriş: 10.12.2025 10:33
  • Güncelleme: 10.12.2025 10:40
Kaynak: Spor Servisi
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin tarihi belirlendi
Fotoğraf: AA

Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Haftanın en dikkat çeken maçı olan FenerbahçeBeşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü Chobani Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak.

İşte ilk hafta maç programı

17 Aralık Çarşamba

15.00 – Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat Stadı)

18.00 – Çaykur Rizespor Gaziantep FK (Çaykur Didi Stadı)

20.30 – Trabzonspor -Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe

17.30 – Gençlerbirliği - Bodrum FK (Eryaman Stadı)

20.30 – Galatasaray Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı

15.00 – Kocaelispor - Erzurumspor FK (Kocaeli Stadı)

17.30 – Konyaspor Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)

20.30 – Fenerbahçe - Beşiktaş (Chobani Stadı)

24 Aralık Çarşamba

13.00 – Iğdır FK Aliağa Futbol (Iğdır Şehir Stadı)

15.30 – Boluspor - Fethiyespor (Bolu Atatürk Stadı)

18.00 – Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Stat açıklanmadı)

20.30 – Samsunspor Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

BirGün'e Abone Ol