Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinin tarihi belirlendi
Türkiye Kupası grup aşaması fikstürü açıklandı. İlk haftanın öne çıkan karşılaşması olan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü saat 20.30’da Chobani Stadı’nda oynanacak.
Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta karşılaşmalarının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Haftanın en dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü Chobani Stadı’nda saat 20.30’da oynanacak.
İşte ilk hafta maç programı
17 Aralık Çarşamba
15.00 – Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat Stadı)
18.00 – Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi Stadı)
20.30 – Trabzonspor -Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe
17.30 – Gençlerbirliği - Bodrum FK (Eryaman Stadı)
20.30 – Galatasaray - Başakşehir FK (RAMS Park)
23 Aralık Salı
15.00 – Kocaelispor - Erzurumspor FK (Kocaeli Stadı)
17.30 – Konyaspor - Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)
20.30 – Fenerbahçe - Beşiktaş (Chobani Stadı)
24 Aralık Çarşamba
13.00 – Iğdır FK - Aliağa Futbol (Iğdır Şehir Stadı)
15.30 – Boluspor - Fethiyespor (Bolu Atatürk Stadı)
18.00 – Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Stat açıklanmadı)
20.30 – Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)