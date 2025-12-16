Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray - Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonunda grup aşaması heyecanı başlıyor. Kupada bu kez Galatasaray A.Ş. ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, grup eleme mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın günü, saati, yayın kanalı ve kadro detaylarını merak ediyor.

GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) kapsamında oynanacak mücadele, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Maçın temel bilgileri

Maç Galatasaray A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 Grup Aşaması (Grup Eleme) Tarih 18.12.2025 Perşembe Saat 20:30 Stadyum Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (İstanbul)

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki bu kritik karşılaşma, a spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HAKEM KADROSU VE GÖREVLİLER

Maçın hakemleri

Hakem: Halil Umut Meler

Halil Umut Meler 1. Yardımcı Hakem: Mehmet Emin Tuğral

Mehmet Emin Tuğral 2. Yardımcı Hakem: Esat Sancaktar

Esat Sancaktar Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Turtay

Gözlemci ve temsilciler

Gözlemci: Sabit Hacıömeroğlu

Sabit Hacıömeroğlu Temsilciler: Hayri Çavuşoğlu, Ali İhsan Sarıyılmaz, Fatih Doksanoğlu

REKABET GEÇMİŞİ: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

İki takım arasında son sezonlarda oynanan maçlar, rekabetin ne kadar dengeli geçtiğini ortaya koyuyor.

25/26 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray

24/25 Süper Lig: Galatasaray 1-0 Başakşehir

24/25 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray

24/25 Türkiye Kupası: Galatasaray 0-1 Başakşehir

23/24 Süper Lig: Galatasaray 2-0 Başakşehir

23/24 Süper Lig: Başakşehir 0-1 Galatasaray

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray

Uğurcan Çakır – Diz arka kiriş sakatlığı

Kaan Ayhan – Kasık sakatlığı

Metehan Baltacı – Cezalı

Eren Elmalı – Cezalı

Wilfried Singo – Diz arka kiriş sakatlığı

Ismail Jakobs – Milli takımda

Mario Lemina – Milli takımda

Berkan Kutlu – Antrenman eksikliği

Victor Osimhen – Milli takımda

RAMS Başakşehir

Christopher Operi – Milli takımda

Miguel Crespo – Şüpheli

Olivier Kemen – Milli takımda

Deniz Türüç – Şüpheli

Yusuf Sarı – Şüpheli

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2025/26 GRUP AŞAMASI FORMATI

Grup maçları nasıl oynanıyor?

Her takım, her torbadan 1 takım ile eşleşir

Toplam 4 grup maçı oynanır

2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda yapılır

Çeyrek finale kimler yükseliyor?

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım

En iyi 2 grup üçüncüsü

Böylece toplam 8 takım çeyrek finale yükselir.

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi gün?

Maç, 18 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Mücadele a spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 grup aşamasında Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30’da, a spor ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Grup aşaması formatı ve kadro eksikleriyle birlikte bu mücadele, kupada dengeleri belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olacak.